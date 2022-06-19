Про смертельну автокатастрофу повідомляє видання Associated Press. Фургон, що перевозив акторів в аеропорт, злетів з дороги в місті Мулеге, штат Південна Каліфорнія. В результаті авто перекинулося.
В аварії загинули два актори - Раймундо Гардуньо Крус і Хуан Франсиско Гонсалес Агілар. Ще двоє акторів і четверо членів знімальної групи були доставлені в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Зараз їх стан оцінюється як Стабільний.
Після трагедії компанія Netflix оголосила про припинення знімального процесу. В даний момент поліція з'ясовує обставини того, що сталося. Причина автокатастрофи поки не розкривається.
Колеги акторів висловлюють свої співчуття у зв'язку з трагедією в соціальних мережах. Друг Круса, актор Фернандо Бонілья розповів, що його колега перед трагедією скаржився на те, що водіїв на зйомках змушували переробляти.
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Зйомки серіалу "обраний" стартували в 2019 році. Серіал оповідає про 12-річного хлопчика, який усвідомив себе Ісусом Христом, який повернувся на землю і володіє біблійними силами для порятунку людства.
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