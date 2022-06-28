Російські окупанти запустили по Миколаєву близько 11 ракет, частину з них збила ППО.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Вночі і вранці, 28 червня, Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу. Інформація про постраждалих і наслідки уточнюється.

Також вночі 28 червня обстрілу піддалося місто Очаків на Миколаєві. Російські окупанти влучили по території міського ринку, по будівлі Палацу культури, в приватний сектор, а також в дві житлові будівлі (пряме попадання).

В результаті удару по Очакову три людини загинули, з них одна дитина, ще шестеро поранені. Серед поранених також є діти, тримісячний малюк у комі. В результаті атаки в деяких районах відсутнє водо -, газо -, енергопостачання та інтернет.

Напередодні російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Миколаєва з РСЗВ "Ураган" касетними боєприпасами. Вражені приватні двори і будинки, автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту.

Окупанти також продовжують обстрілювати села по лінії розмежування. За попередньою інформацією є пошкоджена, подекуди зруйнована інфраструктура та житлові будинки.



Нагадаємо, збільшилася кількість жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуці.

Як повідомляла Politeka, окупанти обстріляли людей, які набирали воду - багато жертв.

Також Politeka писала, що британська розвідка викрила невдачу росії на тлі масових ракетних ударів.