Розбір завалів у місті Часів Яр, де рашистські ракети суботнього вечора зруйнували п'ятиповерховий гуртожиток, триває.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС, вночі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло ще однієї людини.

А о 09:48 13 липня витягли тіло ще однієї жінки.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 47 осіб. Серед жертв – дитина дев'ять років, хлопчик.

«Врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбирання понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи продовжуються», – додали надзвичайники.

Раніше повідомлялося, що рятувальники витягли з-під завалів чоловіка, який провів там близько 20 години.

За його словами, у момент ракетного удару він перебував у ванній. Одна з плит, звалившись, залишила трохи вільного простору. Завдяки цьому чоловік вижив та був врятований співробітниками ДСНС.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили «Іскандерами» по цивільному гуртожитку у місті Часів Яр на Донеччині у суботу ввечері.

Через деякий час з'явилися перші дані про загиблих – повідомлялося, що жертвами обстрілу стали 15 мешканців гуртожитку.

На жаль, ці цифри швидко зростали. І зараз кількість загиблих на даний момент досягла 47 осіб.

Також повідомлялося, що після удару по багатоповерхівці у центрі Харкова, росіяни спалили ТЦ та житлові будинки.