Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС, вночі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло ще однієї людини.
А о 09:48 13 липня витягли тіло ще однієї жінки.
Таким чином, кількість загиблих зросла до 47 осіб. Серед жертв – дитина дев'ять років, хлопчик.
«Врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбирання понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи продовжуються», – додали надзвичайники.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
«Тепер бункерний зовсім на дно заляже»: мавпяча віспа дісталася до росії, що відомо
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Пішов із життя народний артист України: "Зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей"
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у вузькому комбінезоні влаштувала тренування у спортзалі: кадри
Раніше повідомлялося, що рятувальники витягли з-під завалів чоловіка, який провів там близько 20 години.
За його словами, у момент ракетного удару він перебував у ванній. Одна з плит, звалившись, залишила трохи вільного простору. Завдяки цьому чоловік вижив та був врятований співробітниками ДСНС.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили «Іскандерами» по цивільному гуртожитку у місті Часів Яр на Донеччині у суботу ввечері.
Через деякий час з'явилися перші дані про загиблих – повідомлялося, що жертвами обстрілу стали 15 мешканців гуртожитку.
На жаль, ці цифри швидко зростали. І зараз кількість загиблих на даний момент досягла 47 осіб.
Також повідомлялося, що після удару по багатоповерхівці у центрі Харкова, росіяни спалили ТЦ та житлові будинки.