Як повідомляється у місцевих пабликах, у Дарницькому районі міста прорвало трубу. В результаті тонни води ринули на асфальт, вулиці перетворилися на річки.
"Заберіть припарковані авто, вони тонуть!", - коментують опубліковані в Мережі кадри.
На відео також можна побачити, як водії за кермом своїх машин намагаються "переплатити" брудні потоки.
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Тим часом влада поки не коментує інцидент.
Раніше у КМДА попередили, що протягом дня у столиці можливий сніг.
"Тому закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, пересуваючись містом", - йшлося у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у Мережі з'явилися кадри наслідків п'ятиденного шторму у горах Карпат.
Також повідомлялося, що у Чорному морі розкололося навпіл і потонуло судно, на якому перебували росіяни.
Крім того, Politeka.net писала, що українка розповіла, як рятувалась під час землетрусу в Туреччині.