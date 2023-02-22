Як повідомляється у місцевих пабликах, у Дарницькому районі міста прорвало трубу. В результаті тонни води ринули на асфальт, вулиці перетворилися на річки.

"Заберіть припарковані авто, вони тонуть!", - коментують опубліковані в Мережі кадри.

На відео також можна побачити, як водії за кермом своїх машин намагаються "переплатити" брудні потоки.

Тим часом влада поки не коментує інцидент.

Раніше у КМДА попередили, що протягом дня у столиці можливий сніг.

"Тому закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, пересуваючись містом", - йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Мережі з'явилися кадри наслідків п'ятиденного шторму у горах Карпат.

Також повідомлялося, що у Чорному морі розкололося навпіл і потонуло судно, на якому перебували росіяни.

Крім того, Politeka.net писала, що українка розповіла, як рятувалась під час землетрусу в Туреччині.