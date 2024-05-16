На Харківщині триває евакуація населення, пише Politeka.net.

Евакуаційні екіпажі працюють під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими обстрілами.

Згідно з даними поліції Харківської області, упродовж доби російські військові застосовували проти мирного населення Харківщини РСЗВ, ракети, авіацію, артилерію, безпілотники та міномети. Внаслідок ворожих обстрілів поранені цивільні люди.

Як повідомили в Харківській ОВА в новому зведенні, з початку доби на Харківському напрямку підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна - Липці, Лукянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника.

В той же час, бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка - Іванівка, Котлярівка - Піщане, Куземівка - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка.

«В окремих районах, в результаті інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що від нових вибухів здригнувася Харків. Через новий ракетний обстріл пошкоджено 5-поверховку будівлю, 8 автівок, багато вікон вибито. Поранено двох чоловіків 20 та 40 років.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що темпи просування ворога на Харківщині почали гальмувати.

«Але не треба радіти, бо це робиться дуже великою ціною.Ми також несемо втрати. Хоча вони і близько не співмірні з ворогом, ми втрачаємо найкращих. Ворог продовжує нон-стопом поливати позиції наших воїнів зі всіх видів зброї. Видно, що вони дуже довго та ретельно готувалися», - підкреслив кореспондент.

За його словами, починається "гра резервами" і звитягу отримає той, хто вміє ними краще розпоряджатися, а не у кого їх більше.

Додамо, згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), рф просунулася не більше, ніж на 8 км від кордону на Харківщині.

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