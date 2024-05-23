Згідно з оновленими даними, в Харкові вже відомо про сімох загиблих. Ще 16 людей отримали поранення, пише Politeka.net з посиланням на поліцію.

Окупанти здійснили нові удари по місту близько 10.30 23 травня. Сталося загоряння виробничого цеху.

Попередньо, обстріл був здійснений ракетами С-300 або С-400. Триває розбір завалів та пошук постраждалих.

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Відомо, що під атаку окупантів потрапила одна з друкарень міста. П’ятеро працівників друкарні загинули — троє жінок та двоє чоловіків.

Крім того стало відомо, що ворог вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини.

Наразі є підтвердження влучання по декількох обʼєктах УЗ у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога.

"На щастя, без жертв", - підкреслили в УЗ.

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