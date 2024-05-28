Поліція повідомила про долю батька маленького хлопчика, який зник безвісти після атаки 25 травня.

Фото 8-річного Михайлика облетіло всю Україну. Хлопчику довелося проходити тест ДНК, щоб його тата, який працював в «Епіцентрі» і під час удару був всередені, змогли опізнати.

«Зрозумівши, що, ймовірно, батько серед жертв, вони разом з мамою звернулися до поліції», – розповідав керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

І от в поліції повідомили результати пошуків.

«Дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботу. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка.

Сьогодні криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика», - повідомили в поліції страшну звістку.

38-річний Олександр працював у супермаркеті.

«25 травня рашисти вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби», - зазначили правоохоронці.

Станом на ранок 28 травня з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

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