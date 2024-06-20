У Росії вийшов новий навчальний посібник "для службового користування", в якому, зокрема, розкрито, як діють штурмові підрозділи.

На деякі деталі у посібнику для окупантів звернув увагу відомий військовий аналітик, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець.

За його словами, це чтиво називається "Бойове застосування штурмової роти (групи) у наступі. Навчальний посібник".

«По суті, цей опус є деякими "наполегливими рекомендаціями" з боку командування повітряно-десантних військ Росії, які сформульовані на основі "досвіду ес-ве-о", своїм підлеглим командирам вдв тактичної ланки, як і "куди" використовувати ті самі "штурмові роти (групи)"», - зазначив військовий аналітик у своєму телеграм-каналі.

Окрім іншого Машовець акцентував увагу на тому, що, на думку авторів посібника, активне використання штурмовиків можливе лише протягом двох діб.

«Так й пишуть – "бойові можливості роти розраховані на строк – до двох діб". Далі його потрібно "замінювати", з контексту це означає, що через 2 доби після введення "штурмової роти" в бій, вона перестає бути придатною для участі в бойових діях (іншими словами, автори "не помиляються" на рахунок швидкості та темпів втрати такого роду підрозділами рівня своєї боєздатності (внаслідок інтенсивного "сточування" в атаках і штурмах)», - наголосив Машовець.

Військовий аналітик зазначає, що навіть, якщо відкинути весь цинізм і позамежну зневагу до своїх солдатів з боку російського командування, виходить, що в його розрахунках нормативний термін користування повноцінною "штурмовою ротою" до її повного сточування в результаті очікувано-розрахункових втрат становить лише два дня.

Але це ще не все. За словами аналітика, цей термін "обчислено" російськими командирами за умови, якщо рота задіяна в так званій, "активній фазі", лише протягом 1-3 годин на добу.

"У всіх інших випадках, "кирдик" такій "штурмовій роті" настає набагато швидше, ніж 2 доби", - пояснив експерт.

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