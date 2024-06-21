Дрони в повітрі домінують і з боку російських загарбників, і з боку українських захисників, і це значно ускладнює наступальні операції як для ворога, так і для ЗСУ.

Ситуація, що склалася на полі бою, навряд чи радикально зміниться протягом літа.

Таке припущення озвучив відомий військовий аналітик Агіль Рустамзаде у розмові з «TRT російською».

«Можливо, спостерігатиметься зниження чи тимчасове зростання бойових дій, але обидві сторони мають паритет сил, і жодна з них не має вирішальної переваги», - каже Рустамзаде.

На думку експерта, у найближчі два місяці не передбачається значного збільшення бойових можливостей жодної із сторін, тому характер бойових дій залишиться приблизно таким самим.

За словами Рустамзаде, на третій рік війни склалася чітка картина, завдяки якій можна зрозуміти, яка зброя має розвиватися, а яка залишиться у минулому. Ключову роль отримали дрони. Причому як повітряні, а й морські, наземні, підводні. Дрони різних класів та призначень.

"Ми спостерігаємо революцію в застосуванні дронів", - упевнений Рустамзаде.

Щодо бойової техніки, то, за словами аналітика, вона вразлива на полі бою та в умовах, коли воюють дрони, необхідно переосмислити всю філософію ведення бойових дій.

Додамо, в ніч на 21 червня відбулася чергова масована дронова атака територією Росії. Під ударом були аеродром "Єйськ", нафтобаза "Лукойл" у Волгограді, Ільський НПЗ, навчальний центр ППО в Єйську, НПЗ "Краснодареконефть".

Так, в Єйську Краснодарського краю рф після атаки помічено кілька вогнищ пожежі на території 726-го навчального центру ППО.

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