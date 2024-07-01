Східний напрямок фронту знаходиться під сильним тиском супротивника, який приваблює значну кількість резервів. Основні атаки зосереджені кількох ключових напрямах. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан проаналізував перспективи розвитку бойових дій у цьому регіоні.

«Найскладнішим напрямком на фронті залишається Покровське. У районі Очеретино зосереджено велику кількість російських військ, які, ймовірно, мають намір рухатися в напрямку траси Покровськ - Костянтинівка. Однак навіть у разі виходу на трасу це не призведе до обвалу фронту чи перерізання логістичних шляхів», - розповів експерт.

Раніше росіяни намагалися вийти на Покровськ з півночі та півдня, але лінія оборони біля Вугледару з півдня та оборона від Горлівки з півночі не дозволили їм це зробити. Наразі ворог усіма силами намагається використати клин біля Очеретино, щоб чинити тиск на українські війська.

На Харківщині тривають інтенсивні бої, і українські захисники завдають ударів по скупченням ворога у Вовчанську. Зокрема серйозні удари припадають на Вовчанський агрегатний завод, де ворог намагався зміцнити свої позиції. Завод зараз перебуває у вогневому півокруженні.

Світан наголосив, що втрата Часового Яру небажана, оскільки це дозволить росіянам зупинитися на лінії міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

За його словами, загарбники зможуть впровадитись у ці міста, але просунутися далі на північний схід їм буде складно через потужні агломерації. Однак російська артилерія та авіація можуть перетворити ці чотири міста на ще один Бахмут.

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