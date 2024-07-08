Російські окупанти вдарили ркетами, коли на вулицях було багато людей, під атаку, зокрема, потрапила дитяча лікарня.

Спочатку повідомлялось про трьох постраждалих у Києві. Однак страшн цифра стрімко зростає.

Вже відомо, що жертвами ракетного удару по столиці України стало п’ятеро людей.

Ткож відомо, що збільшуєтсья кількість постраждалих. На даний момент відомо про 11 поранених, 8 з них доставлені у лікарні.

Під ракетний удар потрапила дитяча лікарня «Охматдит». Під завалами можуть знаходитися діти.

Люди разом із рятувальниками розбирають завали.

Згідно з повідомляннням ДСНС у Києві, падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. Дарницький район: Уламок влучив в приватний житловий будинок.

Деснянський район: горить будинок.

Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.

Шевченківський район: сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень.

В інших районах міста уламки впали на відкриту територію.

На місці події працюють рятувальники.

Також російські окупанти вдарили по Дніпру, Кривому Рогу, Слов’янську, Краматорську.

Відомо, що в місті Кривий Ріг вже 10 загиблих.

«Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи», - повідомляє мер міста Олександр Вілкул.

ОНОВЛЕНО:

В Києві попередньо відомо вже про сімох загиблих.

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