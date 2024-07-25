Вночі бійцям 31 ОМБр вдалося прорватися з оточення.



Про це написав у себе в телеграм каналі військовий ЗСУ політолог Кіріл Сазонов.

"Вчора північніше Прогресу був вкрай динамічний та напружений день. Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1 та 3 батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм", - написав Сазонов.

За його словами ха допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі.

"Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала б кацапська пропаганда

Найголовніше — бійці живі і продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато", - підсумував Сазонов.











Як повідомляла Politeka, Дикий розповів про важливість вибудовування діалогу між українською владою та Трампом.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко розповів, коли ЗСУ зможуть знищити логістику окупантів у Криму.