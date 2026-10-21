Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 22 по 28 жовтня показує поступове зниження температури: від +18° на початку тижня до +13° у вівторок, 27 жовтня. Опадів синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди на попередній тиждень в області вже фіксував зниження температури, а новий тиждень, з 22 по 28 жовтня, принесе дніпропетровцям ще помітніше похолодання — максимум удень впаде з +18° до +13°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денні температури коливатимуться від +13° до +18°, а нічні — від +7° до +11°.

У четвер, 22 жовтня, повітря прогріється до +18° вдень, а вночі похолодає до +9°. Хмарність мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У п’ятницю, 23 жовтня, стовпчики термометрів вдень підуть на позначку +17°, а вночі — +11°. Небо буде хмарним із проясненнями, без опадів.

У суботу, 24 жовтня, вдень очікується +16°, вночі — +9°. Хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

У неділю, 25 жовтня, температура утримається на позначці +15° вдень і опуститься до +9° вночі. Небо буде малохмарним, без опадів.

У понеділок, 26 жовтня, вдень повітря прогріється лише до +14°, а вночі охолоне до +8°. Хмарність мінлива, опадів синоптики не очікують.

У вівторок, 27 жовтня, очікується найхолодніший день тижня: вдень +13°, вночі +8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 28 жовтня, денна температура трохи підніметься до +14°, а нічна опуститься до мінімальних за тиждень +7°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 22 жовтня, із денними +18°, а найпрохолодніше вдень буде у вівторок, 27 жовтня, коли температура не підніметься вище +13°. Найхолодніша ніч очікується у середу, 28 жовтня, — до +7°. Перепад денної температури за тиждень складе 5°. Опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

Попри відсутність опадів, синоптики радять дніпропетровцям зважати на поступове зниження температури: вночі повітря охолоджуватиметься до +7…+9°, тож варто вдягатися тепліше, особливо вранці та ввечері. Планувати активності краще вдень, коли повітря прогріватиметься до +13…+18°.

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