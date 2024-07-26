Новий жахливий злочин стався в багатостраждальному Херсоні, який залишається під жорстоким обстрілом ворога.

Російські військові скинули вибухівку прямо на людей, пише Politeka.net з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА).

«Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на херсонців, котрі перебували біля магазину», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки постраждали мирні люди.

Вибухові травми та уламкові поранення дістали чоловіки, 64, 66, 55, 63 роки, а також 66-річна жінка.

Усіх потерпілих бригади "екстренки" доставили до медичних закладів у середньому стані тяжкості.

Додамо, минулої ночі Херсон знову опинився під новим страшним обстрілом.

Після ворожої атаки загорілась пошкоджена раніше автотехніка. Ще за двома адресами виникли пожежі на відкритих територіях.

Також стало відомо, що на Херсонському напрямку біля Кринків загинув військовий з Одещини.

Віськовослужбовець Денис Нікіфор загинув під час бою 22 липня. Бійцю було всього 18 років.

Захисник мав звання молодшого сержанта, був військовослужбовцем десантно-штурмової роти батальйону морської піхоти однієї з військових частин ЗСУ.

Крім того нагадаємо про екстрену евакуацію ще з одного українського міста, яке страждає від навали ворога.

Екстрена евакуація продовжується з Торецька. В місті залишилось не більше 5 тисяч людей, це 10 відсотків від довоєнного населення.

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