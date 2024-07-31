Під час цієї атаки головною ціллю агресора став Київ. Згідно із повідомленням КМВА, на столицю України ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників.
«Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за клькістю застосованих БпЛА», - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.
Ткож повідомлялося, що силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників!
За даними оперативного зведення на цю хвилину - у Києві без постраждалих та руйнувань.
Додамо, що вибухи також лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Житомирщині.
Раніше, нагадаємо, з’явилася інформація, що російські окупанти почали використовувати нові безпілотники «Гербера». Дрон виробляється у трьох варіантах: БпЛА радіоелектронної розвідки; БпЛА-камікадзе; хибна ціль.
Ударна версія "Гербери" під час наведення на ціль використовує телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Зокрема наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.
Тобто, зазначали експерти Defense Express, точність залежить від майстерності оператора.
У першій збитій «Гербері» було виявлено 4G-модем, що дозволяло ворогу мати у певних районах швидкісний канал зв'язку для передачі відео.
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