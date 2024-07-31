Під час цієї атаки головною ціллю агресора став Київ. Згідно із повідомленням КМВА, на столицю України ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників.

«Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за клькістю застосованих БпЛА», - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.

Ткож повідомлялося, що силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників!

За даними оперативного зведення на цю хвилину - у Києві без постраждалих та руйнувань.

Додамо, що вибухи також лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Житомирщині.

Раніше, нагадаємо, з’явилася інформація, що російські окупанти почали використовувати нові безпілотники «Гербера». Дрон виробляється у трьох варіантах: БпЛА радіоелектронної розвідки; БпЛА-камікадзе; хибна ціль.

Гербера

Ударна версія "Гербери" під час наведення на ціль використовує телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Зокрема наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.

Тобто, зазначали експерти Defense Express, точність залежить від майстерності оператора.

У першій збитій «Гербері» було виявлено 4G-модем, що дозволяло ворогу мати у певних районах швидкісний канал зв'язку для передачі відео.

Останні новини України:

Протест набирає сили: є загиблі та поранені, гримить стрілянина.

Новий масований ркетний удар по Україні: куди на цей раз битиме ворог.

Молодша серія "Шахедів": окупанти такують новою зброєю.