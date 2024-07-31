Цієї ночі рашисти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну – з’явилися перші дані про наслідки.

Під час цієї атаки головною ціллю агресора став Київ. Згідно із повідомленням КМВА, на столицю України ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників.

«Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за клькістю застосованих БпЛА», - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.

Ткож повідомлялося, що силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників!

За даними оперативного зведення на цю хвилину - у Києві без постраждалих та руйнувань.

Додамо, що вибухи також лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Житомирщині.

Раніше, нагадаємо, з’явилася інформація, що російські окупанти почали використовувати нові безпілотники «Гербера». Дрон виробляється у трьох варіантах: БпЛА радіоелектронної розвідки; БпЛА-камікадзе; хибна ціль.

Ударна версія "Гербери" під час наведення на ціль використовує телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Зокрема наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.

Тобто, зазначали експерти Defense Express, точність залежить від майстерності оператора.

У першій збитій «Гербері» було виявлено 4G-модем, що дозволяло ворогу мати у певних районах швидкісний канал зв'язку для передачі відео.

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