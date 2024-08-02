У тимчасово окупованому Севастополі йде евакуація, а на позиції російської військової частини ППО в Балаклаві палахкотять такі пожежі, що їх видно навіть із супутника.

Минулої ночі в окупованому Криму було не спокійно – гучні вибухи лунали у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.

Як повідомляв «Кримський вітер», одразу після атаки над Севастопольською бухтою піднявся дим. Там розташований 13-й судноремонтний завод ЧФ Росії.

У свою чергу, окупаційна влада попереджала жителів Севастополя про необхідність залишатися в безпечних місцях. Також стверджувалося, що у Севастополі в районі вулиці Хрустальова «на пішохідному переході впала частина збитої ракети. Також уламки впали у районі вулиці Острякова».

Рашисті паблики також стверджували, що частини збитих ракет впали також на вулиці Морських піхотинців та у дворі будинку на Неглинній. БПЛА лежить на даху будинку на вул. Пилипенка. Також уламки нібито знаходять на проспекті Перемоги, вулицях Романова та Горпіщенка. На проспекті Генерала Острякова обірвано ЛЕП.

Пізніше окупаційна влада прийняла рішення про евакуацію мешканців будинку на вулиці Симонка. Нібито на дах будівлі впала «збита фугасна частина ракети ATACMS. Вона пробила дах і застрягла на технічному поверсі» і «на час прибирання піротехніками збитої ракети прийнято рішення про евакуацію людей до місць тимчасового розміщення».

Тим часом на позиції російської військової частини ППО у Балаклаві помічено пожежі.

Як повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки, це позиція ракетної частини і загоряння можуть бути як після пусків ракет, так і після влучень.

«Час 1.57-2.20 – збігається з часом атаки на Севастополь», – йдеться у повідомленні.

Пізніше у групі повідомили, що на час роботи сперів «на проспекті Генерала Острякова у Севастополі йде евакуація громадян».

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