Російські окупанти здійснили нову масовану атку на Україну, використавши десятки ударних безпілотників.

Вибухи прогриміли у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській т інших областях України.

Як повідомили в Повітряних Силах ЗС України, окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – рф.

Окупанти запустили ціли рій «Шахедів» минулої ночі.

«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників, повідомили захисники неба над Україною.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Додамо, що неспокійно також було на Дніпропетровщині.

«Від вечора ворог атакував півтора десятки разів. Окрім дронів-камікадзе і важкої артилерії, застосував ще й РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади», - повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Пожежа спалахнула в приватному будинку. Загалом внаслідок атаки три оселі і господарські споруди пошкоджені, понівечено агрофірму, також зачепило лінію електропередач і газогін.

Також стало відомо, що на Херсонщині окупанти поцілили в освітній заклад та адмінбудівлі

Крім того під удар потрапили житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Окупанти також пошкодили газогін, приватні й службові автомобілі.

На жаль, жертвою ударів на Херсонщині стала ще одна людина, ще 15 людей отримали поранення.

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