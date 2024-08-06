Сьогодні, 6 серпня, російські окупанти завдали ще одного ракетного удару – на цей раз вибухи прогриміли на Сумщині.

Ворог завдав ракетного удару по Сумському району, пише Politeka.net із посиланням на Сумську ОВА.

Окупанти вгатили ракетою по інфтрструктурі. На місці працюють всі необхідні служби, нслідки ворожого удару уточнюються.

Попередньо, внслідок цого ракетного удару ніхто, на щастя, не загинув.

Тим часом зростає кількість поранених внаслідок жахливого ракетного удару по Харкову. Ворог вдарив «Іскандером» по Шевченківському району міста.

«... Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно», - повідомляли в ОВА.

Пошкоджені поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура.

В Мережі також з’явилися кадри з місця атаки – автівки розтрощено, вулиці всіяні уламками і склом.

На даний момент відомо, що внаслідок удару «Іскандером» у Харкові постраждали вісім цивільних осіб, серед них 8-місячний хлопчик

«Пошкоджено цивільну інфраструктуру — лікувальний заклад, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі. На місці обстрілу виникла пожежа. З-під завалів надзвичайники врятували 5 осіб», - повідомили в ДСНС України.

Вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі, тривають аварійно-рятувальні роботи.

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