Российские оккупанты ударили по школе КАБами на Сумщине. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, пишет Politeka.net.

По его словам, в результате атаки есть жертвы.

«По населенному пункту Могрица был нанесен удар КАБами, в результате чего погибли два человека, среди них один ребенок», - сообщил Артюх.

Жертвами ужасного удара стали брат и сестра.

Девочке было всего шесть лет, ее брату 22 года. В момент удара они находились во дворе.

Добавим, что новые взрывы также прогремели в Никополе на Днепропетровщине – россияне попали артиллерией по территории больницы.

Жертвой этой атаки стал 50-летний мужчина.

«Медики боролись за его жизнь до последнего. Но, к сожалению, спасти раненого не удалось», – рассказали в ОВА.

Ранее россияне прицельно ударили дроном по территории пожарной части города.

Повреждены здания заведения, гаражи, авто, линия электропередач.

Добавим, что враг буквально уничтожает Сумщину КАБами. За сутки россияне применили более 50 КБ по приграничной территории области. Больше всего пострадал Сумский район – 22 населенных пункта были под огнем всю ночь и утро.

При этом интенсивность применения врагом мощного авиационного оружия только растет.

ОБНОВЛЕНО:

В результате российского авиаудара в Сумской области погибли два брата.По данным правоохранителей, оккупанты били по гражданской инфраструктуре Юнаковской общины Сумского района.

"В результате атаки окупантов 6-летний и 23-летний родные братья погибли", - отметили представители прокуратуры.

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