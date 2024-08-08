З самого ранку російські загарбники криють вогнем житлові багатоповерхівки і вулиці великого українського міста.

Нові вибухи гримлять у Херсоні. Згідно із повідомленням місцевої влади, загарбники атакують місто з самого ранку.

У Центральному районі міста під ударом опинилася багатоповерхівка. Ворожий снаряд вибухнув прямо в одній з квартир.

Внаслідок атаки оселя повністю зруйнована.

«На щастя, там не проживали люди, тому ніхто не постраждав», - розповіли в Херсонській ОВА.

Однак минулої доби на Херсонщині окупанти поранили 8 людей.

Крім того, росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлі та заклад громадського харчування, житлові квартали населених пунктів області. Ворог вкрив вогнем багатоповерхівки і приватні будинки. Також окупанти пошкодили газогін, господарські споруди та приватні автомобілі.

Крім того вночі окупанти здійснили ракетний удар – ракету було збито в небі над Дніпропетровщиною.

Також стало відомо, що на Нікопольщині внаслідок нових ударів постраждав 12-річний хлопчик.

ОНОВЛЕНО:

У ніч на 8 серпня 2024 року противник ударив 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківщині, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Захисникам неба над Україною збити вдалося дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

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