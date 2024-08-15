Отримавши гроші, аферисти не тільки не виконували свої зобов'язання, але й насміхались з потерпілих, висловлюючи підтримку рф, видаляли листування та блокували замовників.

Правоохоронці України та Молдови викрили організовану злочинну групу, яка через інтернет продавала неіснуючі дрони та автомобілі для військовослужбовців ЗСУ. Шахраї зуміли обманом видурити у оборонців приблизно 46 мільйонів гривень. Як повідомили у Нацполіції, щоб викрили злочинців, українські та молдовські правоохоронці створили спільну слідчу групу.

На даний момент встановлено 67 випадків злочинної діяльності шахраїв. В рамках міжнародної спецоперації на території Молдови затримано восьмеро зловмисників.

З 2023 року ці особи ошукували українських військовослужбовців, їхні родини та волонтерів, під виглядом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.

З’ясовано, що до злочинів причетні особи віком від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вісім фігурантів, які раніше проживали в Одеській області, переїхали до Молдови і розпочали реалізацію своїх шахрайських схем звідти.

Організатором злочинної діяльності був 34-річний уродженець росії, який розподілив обов’язки між спільниками. Він координував постачання в Молдову сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах і рекламну кампанію для просування своїх шахрайських послуг в інтернеті.

Шахраї розміщували оголошення про продаж автомобілів для ЗСУ за привабливими цінами. Вони спілкувались з потенційними покупцями через месенджери та домовлялись про передплату на привезення автомобілів з-за кордону або придбання дронів.

Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Отримавши гроші, аферисти не тільки не виконували свої зобов'язання, але й насміхались з потерпілих, висловлюючи підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників.

Фігуранти знімали гроші у банкоматах Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізували кошти, купуючи авто преміум-класу та золоті вироби.

Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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