Наразі відомо, що евакуація триває, і голова Покровської МВА повідомив, що ворог швидко наближається до околиць Покровська. Поки що потрібно визначити, як стримати наступ і що може допомогти у цій ситуації, повідомив керівник Центру військово-правових досліджень, експерт Олександр Мусієнко.

Важливо продовжувати удари по російській території, зокрема по Ростову-на-Дону та окупованому Донецьку, щоб зменшити логістику ворога. Удари по аеродромах також можуть виявитися корисними, оскільки велика кількість авіації допомагає російському просуванню.

«Однак іншого чудодійного рецепту поки що немає. Росія кидатиме значні сили на цей напрямок, і завдання українських військ — завдавати максимальних втрат і стримувати поступ. Вони справляються з цим, хоча прогнози були різними, і деякі припускали, що українська лінія оборони може пройти лінією Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівка-Покровськ» - ділиться експерт.

Наразі ситуація йде не за найгіршим прогнозом, зауважив Мусієнко. Так, Росія має успіхи, і нас, ймовірно, чекають бої за Мирноград і Покровськ. Російські війська просунулися за 25 км від Авдіївки за півроку, що є досить швидким темпом просування. Очікується, що найближчі тижні будуть непростими, але згодом, ймовірно, російський наступ поступово згасне.

«Російські війська, можливо, перейдуть до перегрупування, доукомплектування та поповнення своїх втрат, а потім, можливо, знову атакують. Щодо того, що можна зробити зараз, практично всі можливості використовуються. У середньостроковій перспективі ситуацію швидко не виправити, але українські резерви готуються та очікується поповнення арсеналів», - повідомив експерт.

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