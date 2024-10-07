Крім того, вночі в Україні спостерігали загрозу ракетних атак із застосуванням "Кінджалів" із носієм МіГ-31К.

У ніч на 7 жовтня Київ зазнав чергової атаки з боку російських військових, які використовували ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Це сталася вже четверта повітряна атака на столицю з початку жовтня. Протягом ночі в Києві тричі оголошували повітряну тривогу, що тривала понад півгодини.

Також повітряну тривогу оголошували по всій території країни через зліт МіГ-31К, Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, зокрема, про ракету "Кинджал" на Старокостянтинів, у Києві працювала ППО.

Сили протиповітряної оборони успішно виявили та знешкодили приблизно півтора десятка ворожих дронів. Однак, внаслідок атак, уламки ракети впали в районах Києва, зокрема в Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському, де зафіксовані незначні руйнування: пошкоджено дах багатоповерхового будинку та трьох мікроавтобусів, а також спалахнула пожежа в приватному гаражі.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в Солом'янському районі уламки впали на тротуар, а в Голосіївському – пробили дах службового мікроавтобуса. Усі служби працюють на місцях подій, однак, за попередніми даними, потерпілих немає.

Крім того, вночі в Україні спостерігали загрозу ракетних атак із застосуванням "Кінджалів" із носієм МіГ-31К. Повітряні сили закликали мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та спуститися в укриття.

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