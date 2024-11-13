Відключення світла в Україні залежатиме не тільки від температури повітря.

В Україні відключення світла у певних містах залежатимуть від того, як швидко прийде похолодання.

Відомо, що відключення триватимуть і по дві-чотири години, так і по 14-16, крім того, в деяких містах можуть виникнути ще триваліші перебої з енергопостачанням, попередив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтервʼю "Главреду".

За його словами, найскладніша ситуація в Києві, Одесі та Харкові.

"Це ті три міста, в яких буде найскладніше в будь-якому разі. Просто так історично склалося, що вони залежать від зовнішнього енергопостачання, також у них величезне енергоспоживання всередині. Але і в цих містах з завданням втримати критичну інфраструктуру вдасться впоратися", – повідомив Харченко.

Харченко позитивно оцінює муніципальні зусилля в багатьох українських містах, він додав, що влада Києва, Одеси, Львова, Харкова, Херсона, Миколаєва, Житомира, Полтави, Вінниці за його словами приділили багато уваги підготовці до зими.

Джерело: Главред.

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