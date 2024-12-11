Російська армія обстріляла Златопіль Харківської області, який розташований у Лозівському районі.

Ворог використав тактику подвійного удару під час обстрілу Златополя, РФ випустила дві ракети по місту.

Перший удар влучив біля банку, а другий потрапив у адміністративну будівлю.

Повідомлялося про 5 постраждалих, проте згодом з'явилась інформація про 10, пізніше рятувальники повідомляли про 11 постраждалих, на жаль кількість постраждалих знову збільшилась.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через обстріл Златополя в Харківській області постраждали 17 людей.

За його даними, черех ракетні обстріли ворога пошкоджено 16 житлових будинків, адміністративна будівля, чотири господарчі споруди та два автомобілі.

"Постраждали 17 людей", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, РФ використовує тактику потужних кібератак на енергетичний сектор України, у тому числі перед масованими обстрілами української енергосистеми.

Росія під час війни активно використовує пропаганду, дезінформацію та інформаційно-психологічні маніпуляції лоя того, щоб посіяти паніку серед мирних українців.

Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"За два дні до масованих обстрілів енергетики здійснюється потужна кібератака на багато об'єктів енергетичного сектора. Тоді ми знаємо, що за один-два дні буде обстріл", – повідомив Андарак.

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