Ворожа армія атакувала в ніч на 19 грудня ракетами та ударними безпілотниками.

Під час обстрілу України, що тривав з вечора 18 грудня до ранку 19 грудня, ворог атакував ракетами та дронами.

Атака ракетами була з трьох напрямків, дві балістичні ракети Іскандер-М загарбники запустили з тимчасово окупованого Криму та Ростовської області.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ракетним ударом пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Атака ударними дронами була з районів Брянська, Курська, Міллерово та Орла.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 45 "шахедів" та безпілотників інших типів.

Дрони ліквідували у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ще сорок безпілотників-"імітаторів" були локаційно втрачені.

Також відомо, що у ніч на 19 грудня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг, через це була пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура міста.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

За його інформацією, обійшлось без загиблих та постраждалих.

Лисак додав, що внаслідок атаки РФ пошкоджені дві дев’ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і десять автомобілів.

Повідомляється, що було перебито центральні колектори, лінії електропостачання та тролеї, відомо, що зупинено одну з котелень.

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