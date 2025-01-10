Та диспозиція військ та сил, яка зараз є, кількість особового складу та боєприпасів не дасть Україні 2025 року перехопити ініціативу по всій лінії фронту.

Але по окремих ділянках окупованої території ми маємо можливість завдавати серйозного ураження росіянам, наприклад, по Криму. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в інтерв'ю Главкому.

Військовий експерт нагадав, що в Криму розташовані 150 стаціонарних військових об'єктів, які залишилися ще з Радянського Союзу, і у нас вже з'являється можливість протягом кількох місяців їх знищити, навіть не заходячи на півострів, за допомогою ракет та авіаційної компоненти. Але це, за словами експерта, не можна вважати перехопленням ініціативи на полі бою, ініціатива – це планування та проведення наступальних операцій.

Роман Світан зазначив, що в 2025 році ініціатива буде у росіян, особливо по східному фронту, але знищення військових об'єктів у Криму протягом цього року може призвести до того, що вже 2026 року ініціатива на полі бою справді перейде до українських військ.

Військовий експерт додав, що щонайменше дві-три операції Україна може провести у 2025 році: повітряну по Криму, а також локальні операції по Брянській та Білгородській областях на глибину 20-30 км.

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