Росіяни скинули три керовані авіабомби на Херсон, є влучення та постраждалі.

Ворог сьогодні, 9 січня, завдав авіаудару по Херсону, внаслідок атаки є влучення та постраждалі.

Про це повідомляє начальник Херсонської ГВА Романа Мрочко в Telegram.

За його словами, росіяни випустили три керовані авіабомби, одна з них влучила у приватний будинок, зруйнувавши його.

Мрочко додав, що з-під завалів дістали чоловіка та жінку, яких забрала "швидка".

У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, ще одна постраждала гостра реакція на стрес.

Зафіксовано потрапляння до підприємства та дитсадка. Внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі.

Нагадаємо, ворожа армія під час чергової повітряної атаки увечері 8 січня запустила по Україні ударні безпілотники.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 46 дронів у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

24 дрони-імітатори були локаційно втрачені без наслідків.

Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено приватні будинки у Харківській, Сумській та Черкаській областях.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі через вчорашній російський авіаудар із застосуванням керованих авіабомб зросла кількість поранених.

Відомо про понад 110 постраждалих людей. 9 січня у Запоріжжі оголошено днем ​​жалоби.

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