Масована атака росії на Україну, відомо у яких областях запровадили аварійні відключення світла

Вранці 15 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу, ракети ворога були зафіксовані у багатьох областях, у тому числі у Харківській, Сумській, Чернігівській, Херсонській, Львівській, Івано-Фраківській, Хмельницькій та інших.

Під час ракетної небезпеки вибухи прогриміли у Харкові, на Львівщині, Івано-Фраківщині, Хмельниччині та Вінничині.

Через масовану атаку РФ у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

Під час масованого обстрілу України сьогодні, 15 січня, рф запускала "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Про це заявив представник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ24".

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що окупанти не припиняють тероризувати українців, внаслідок чергового обстрілу оператор системи передачі застосовав превентивні заходи обмеження.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що під час ранкової атаки ворог атакував енергетичну інфраструктуру Львівської області.

"У 6 областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає", - повідомив Садовий.

У Дніпропетровській та Донецькій областях скасовано екстрені відключення світла, повідомили у ДТЕК.

За інформацією Telegram-каналу "Світло Кропивницький місто", за розпорядженням НЕК "Укренерго" дію графіка аварійних відключень скасовано.

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