Під час нової атаки на Росію у ніч проти 24 січня були уражені стратегічні об’єкти.

Так, атака на Рязань та Брянськ у ніч проти 24 січня прийшлась на стратегічні об’єкти Росії.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Жителі Брянська та Рязані поскаржилися на нічні вибухи та атаку безпілотників, звуки вибухів та пожежі зафіксували на відео місцеві жителі.

Як повідомив Коваленко, у російській Рязані уражено російські стратегічні об’єкти, у тому числі нафтопереробний завод.

У Брянську було атаковано завод "Кремній", керівник ЦПД додав, що на цьому підприємстві виготовляється мікроелектроніка.

"На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА", – йдеться у повідомленні.

Коваленко добавив, що це вже третя атака невідомих дронів на завод "Кремній".

До слова, Смоленський авіаційний завод атакований у ніч на 21 січня, стало відомо, чим він важливий.

Смоленський авіаційний завод бере участь у виробництві літаків військового призначення, наприклад, штурмовиків Су-25.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Смоленський завод забезпечує капітальний ремонт та технічне обслуговування авіаційної техніки.

Як повідомив Коваленко, це дозволяє Росії зберігати боєздатність застарілих літаків.

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