У ніч проти 29 січня російська армія атакувала Київ безпілотниками, в одному з районів столиці впали уламки збитих "Шахедів".

У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.

"БпЛА у напрямку Києва! БпЛА на кордоні Чернігівщини та Київщини (Київське водосховище), курс південний", – йдеться у повідомленні.

У мережі з'явилися кадри наслідків падіння уламків "Шахеда" у Дарницькому районі Києва.

У столиці є незначні руйнування, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої ранкової атаки пошкоджено огорожу і будівлю прохідної Дарницького депо, що стояла поруч.

На щастя, даних щодо постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що до і після інавгурації президента США Дональда Трампа Росія не завдавала масованих ракетних атак по Україні.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, вважає, що ключовим чинником, який впливає на рішення Путіна про продовження війни проти України, - це фактор ресурсів, а не можливість провести переговори з Трампом.

Тому, на думку експерта, "тішити себе ілюзіями, що раптом Путін стане "добрим дідом" і відмовиться від своєї агресії не варто".

Селезньов додав, що Путін має ресурси для того, щоб у майбутньому атакувати Україну дронами, ракетами, артилерією.

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