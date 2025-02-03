Удари по російських НПЗ, заводах та нафтобазах тривають, відомо, що за січень було уражено девяти нафтових об'єктів на території рф.

У січні було уражено девяти нафтових об'єктів на території росії.

Про це повідомляє СтратКом Збройних сил України.

"Без нафти та нафтових грошей ворогу важче обслуговувати своє військо", - кажуть у відомстві та додали, що далекі удари наближають нашу перемогу.

Ворожа армія продовжує зазнавати втрат на власній території.

Протягом місяця у Росії атаки зазнали понад двадцяти п'яти стратегічних об'єктів - це нафтобази, НПЗ та різні заводи.

Про це інформує керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"За січень на території РФ були атаковані понад 25 стратегічних об‘єктів, включно з нафтобазами, НПЗ, заводами, які важливі для оборонки", - повідомив Коваленко.

У Новошахтинський НПЗ, що у Ростовській області РФ, призупинив роботу після атак, відомо, що пошкоджене обладнання.

"У 2024 році він переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки", - додав Коваленко.

Раніше повідомлялося, що аеропорти Казані, Саратова, Калуги, Тамбова, Ульяновська, Нижньокамська та Пензи в Росії вводили тимчасові обмеження на виліт та приліт.

Про це повідомляють РосЗМІ.

"Мета в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи з виробництва компонентів і речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО РФ", - повідомив керівник ЦПІ РНБО Андрій Коваленко.

У Брянській області атаку зазнало промислове підприємство. У Казані внаслідок атаки спалахнув завод "Оргсинтез".

У Тульській області вибухи лунали над містом Олексин. Губернатор Дмитро Міляєв стверджує, що було збито 16 безпілотників.

У Саратовській області внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, розгорілася сильна пожежа.

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