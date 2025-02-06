У Дніпропетровській області автобус потрапив у ДТП, повідомляється, що є багато постраждалих.

У Дніпропетровській області сталося ДТП з автобусом зранку 6 лютого, внаслідок аварії постраждали 14 людей.

Про це повідомляє управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Служба порятунку отримала повідомлення про ДТП о вранці 7:00, аварія сталася на трасі Н-23 біля села Олексіївка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району.

Водій автобуса "Паз 4234" перевозив працівників підприємства, на жаль, не впорався з керування, в результаті чого транспорт в'їхав у дерево.

Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій.

Рятівники ДСНС деблокували водія та передали медикам для госпіталізації.

На місці аварії працювали шість рятувальників та дві одиниці техніки ДСЕС.

Обставини ДТП буде встановлювати поліція.

Нагадаємо, українським водіям загрожують штрафи не лише за власні порушення, а й за недотримання правил пасажирами, зокрема невикористання ременів безпеки.

В Україні штраф за непристебнутий ремінь є одним із найнижчих у Європі. Якщо пасажир не використовує ремінь безпеки, відповідальність несе водій, якого можуть оштрафувати на 510 гривень.

Хоча сума штрафу незначна, його профілактичне значення є ключовим для зменшення кількості аварій та збереження життів на дорогах.

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