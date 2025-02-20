Ворожі дрони в ніч проти 20 лютого атакували нашу країну з п'яти напрямків, передає Politeka.net.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як пишуть Повітряні сили, ворог завдав комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування об'єктами критичної інфраструктури Харківської області.

Росія запустила 14 ракет - крилаті Х-101/Х-55см з Волгоградської області, "Калібри"/"Іскандер-К" з акваторії Чорного моря/Криму, балістичні "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області.

Також ворог 161 ударних безпілотників та дрони-імітатори з напрямків російських міст Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Як передає Політека, росіяни масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками, постраждали троє дорослих та дитина, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та авто.

Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер у Telegram ДСНС у Facebook.

Внаслідок ворожої атаки в частині Одеського району введено локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює від генераторів.

У Київському районі Одеси частини споживачів призупинили теплопостачання, у місті працюють пункти незламності.

Також у ніч проти 20 лютого росіяни атакували Київ ударними дронами. У столиці працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Попередньо уламки одного з дронів упали у Голосіївському районі, на території, де немає житлової забудови.

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