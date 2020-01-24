Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Цього разу Віра знялася в стильному лаконічному образі. Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На кадрах зірка позує в тонкому білому боді, повернувшись до камери боком і піднявши ноги на спеціальній конструкції білого кольору.

Самі кадри виконані в чорно-білому стилі з обробкою. Шанувальники в цілому в захваті від її постаті:

«П'ятниця👍💋😁», «Багато чого можна сказати про цієї п'ятниці🔥», « Шикарний вид😊», «Знову🙈😁Віра-🔥🔥🔥», « Віра, як завжди бездоганна!🔝🔥 Але погляд і очі на цій фотосесії не Віри, якийсь чужий», «Принадність❤️❤️❤️❤️😍😍😍🤩🤩🤩🤩», «Ти ніби щасливий талісман, який приносить успіх і радість.❤️💛», «Прилягла і відпочивати не дали ✌️», – написали шанувальники.

«Нещодавно під час інтерв'ю мене попросили розповісти про себе в третій особі : похвалити себе і свою творчість. І я зависла. Тому що я зрозуміла, що не вмію себе хвалити. Нас з дитинства вчили і вдома і в школі , що виділятися некрасиво, «скромність прикрашає людину» і хвалитися/хвалитися - це моветон. Зате від комплексів позбавлятися не вчили. На жаль. Реакція дівчини на комплімент «ти так покращала! » - «ой, ну що ти, це я просто голову помила» стала, на жаль, нормою, а не винятком.

Я,природно, виросла вже й комплекси залишила позаду. Я знаю свої слабкі сторони і розвиваю їх перманентно. Я частіше буваю задоволена собою і знаю що я зробила круто, в чому молодець) але хвалити себе так і не навчилася», – написала під одним зі знімків Віра.

При цьому артистка відзначила, що рада кількістю «хороших людей за її спиною».

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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