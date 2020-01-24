Українська співачка Ірина Білик представила новий кліп, який викликав неоднозначну реакцію в Мережі
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.
"Довгоочікувана прем'єра. Кліп "Червона помада" вже доступний на YouTube, - написала Білик.
У кліпі співачка знову з'явилася в образі фатальної спокусниці. При цьому в кадрі вона часто з'являється в малопристойных образах.
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В коментарях під постом і відео на YouTube користувачі неоднозначно оцінили нову роботу.
Багато відзначили, що образ Білик разюче схожий на Мадонну. "Я, гортаючи стрічку, спочатку подумала у Мадонни прем'єра", "Ви тут дуже на Мадонну схожі", " Як Мадонна..ідей ненашлось".
Іншим сподобався пристрасний образ. "Нереальна красуня! Така сексі", "Жаркий кліп", "Спасибі!! Крутєйша робота...яскравий приклад відмінності таланту і класу від дешевок: відверті сцени виглядають сексуально і красиво, а не пішло. Браво, Іра!! І кліп і пісня супер"
Чимало виявилося і критиків. "перші пісні були подаровані згори, там сенс, рима, наповненість і магічні (чарівні) слова... останні пісні схоже писалися з бодуна або по необхідності... гострої необхідності творчості...", "Вибачте, Іра, але пісня не дуже...точніше не чіпала..."
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