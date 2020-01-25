Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Кілька днів тому зірка показала серію сімейних фото з відпочинку, на яких позувала з чоловіком і дитиною в Італії. Після сімейних свят співачка відправилася на курорт в теплі краї.

На новому кадрі зірка позувала у легкій голубій кофті і такого ж кольору брюками, прикривши очі сонцезахисними окулярами. Волосся співачка розпустила, похвалившись ідеальним золотистим відтінком.

«Холодно 🥶... хто чим зігрівається? Я - теплими фото 💙 хто мене сьогодні побачить, обіймайте 🤗 дайте теплоти!», – написала Віра під новим постом.

Шанувальники тут же взялися коментувати:

«ох)) я б з задоволенням і радістю вас обняла! ви чудова! просто бачу вас і посміхаюся і так тепло розтікається по всьому тілу)) від вашої позитивної енергетики😊😊😊🤗», «У нас у Києві тепло і сонечко😁 я б із задоволенням вас побачила і обняла ❤️», «Віра, що вам холодно весь час? Що з залізом і щитовидкою? 😳😳😍», «Я б теж в пісочку повалялась щас. Втомилася від зими».

Не так давно зірка спантеличила заявою про «важливу подію у своєму житті». Шанувальники відразу ж припустили, що Віра знову вагітна і засипали пост в Instagram цілою купою коментарів. А ще через кілька днів, щоб дозволити фанатам в коментарях поворожити, що ж вона хоче їм повідомити, Віра зробила нову заяву. Виявилося, що співачка вагітна, а презентує своє "дітище" – власну лінійку косметичного бренду VERA.

Щоб підігріти інтерес до даної продукції власного виробництва в розділі Сторі Віра показала серію кадрів, зроблених під час її роботи, пов'язаної з безпосередньою розробкою косметичних засобів нової марки.

Не обійшлося й без курйозних випадків. Під час герметизації Віра увійшла в кімнату з чашкою кави і з-за сильного розпилювача повітря пролила більшу частину напою навколо, що можна помітити на запропонованих кадрах.

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