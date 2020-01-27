Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала нове фото в чорному боді
Романова в цей раз позувала в чорному боді і, можливо, колготах. Міша притулилася до стінки і задерла одну ногу вгору, імітуючи "Людини-павука". Образ співачка доповнила короткими білими волоссям, швидше за все, перукою. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Людина-павук", - підписала коротко кадр Мишко.
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Фанати встигли поставити майже чотири тисячі лайків і кілька коментарів:
"Ракурс не вдалий, шия коротка, в живу ви просто Красуня, фотограф 2ка", "Не вдале фото", "Образ вчительки - збочення", "Ніякої загадки, як пішло. У спіднички, в сукні з такою фігуркою вбиратися б. Неприємне фото", "Фото звичайно не ахті,особливо колготки,навіяли 90ті, ноги в таких колготках виглядали як сосиски, блискучі.. з лайкрою..", "Вилита Настя Ивлеева", "Зухвало! В образі павука!", "Це що, ні краси, ні жіночності, ну просто ... слів немає", "Взагалі подумала,що це мужик", “Безсовісна краса”.
Раніше ми повідомляли, що відома блондинка з "ВІА Гри" затягнула пишні груди тонким сукнею.
Наряд припав по фігурі знаменитої красуні, він підкреслив її груди і тонку талію.
На голову співачка одягла хустку, а її очі прикрили окуляри-"кішки".
Також на руках співачки - мереживні рукавички.
Варто зазначити, що глибоке декольте сукні привідкрило пишні груди Романової.
Фото було зроблено в стилі 1980-х, і такий спосіб шалено підійшов Міші.
"#КІНО📽", - підписала знімок співачка.
Майже за годину посаду артистки зібрав понад 2000 лайків та коментарів.
"нова пісня схожа на максима пісні", "Пісня на повторі з моменту виходу ❤️", "Нова пісня ХІТ, молодець 🔥", - написали користувачі.
Нагадаємо, безсоромна блондинка з ВІА Гри показала ідеальної форми груди
А ще Politeka писала, що роздягнена екс-ВІА Гра задерла ноги і застигла в пікантній позі
Також Politeka повідомляла, що соковита солістка ВІА Гра спустила спідницю і показала неймовірне тіло на камеру