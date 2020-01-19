Известная певица Миша Романова, бывшая солистка из ВИА Гра, показала фото с отдыха

На снимке Романова в красном закрытом купальнике. Дополнила образ Миша только одним атрибутом - шляпой. Певица устроилась поудобней на носе летательного аппарата. При этом артистка раздвинула в разные стороны ноги, но прикрыла то, что между ними, руками. Фото получилось очень интересным и соблазнительным. Исполнительница решила не собирать волосы в хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке практически ничего не изменилось кроме того, что Миша смотрит уже вниз и выбран немного иной ракурс. На третьем кадре Романова уже поднялась с летательного аппарата и стоит в воде, но отвернула взгляд от камеры.

"Хорошо, что все-таки пилот не запустил пропеллер раньше времени", - написала певица под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Моя любовь", "Красотка моя любимая", "Какая же крутая", "Сначала смотришь на фото и тащишься от красотки Миши, потом читаешь подпись, а там про пилота и пропеллер. И вы спрашиваете, за что я люблю эту женщину?", "Миша красавица. А сторис просто шикарный. Песня про черепашек следует продолжению", "Такая естественная и с потрясающим чувством юмора , без всяких пафосных надписей", "Богиня", "Класс", "Красивая".

Ранее мы сообщали, что пышногрудая экс-ВИА Гра выпустила свои красоты на свободу ради горячих фото.

Миша Романова релаксирует на острове Маврикий и показывает, как именно она это делает. Без снимков откровенного характера - не обошлось.

На новых, вероятно, любительских кадрах опубликованных звездой сцены, она красуется в потрясающем платье насыщенного розового цвета с вертикальным разрезом. Позировала знаменитость на мостике у воды, всячески пытаясь показать, как же ей здесь - на острове - хорошо, легко, красиво и интересно.

Напомним, фигуристая блондинка из ВИА Гра устроила интимную фотосессию на закате

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра показала упругие ягодицы в маленьком купальнике

Также Politeka сообщала, что соблазнительная экс-ВИА Гра подразнила аппетитными формами



