Загорела и голосистая красавица Миша Романова - экс-участница ВИА Гра позировала в эффектном наряде
Артистка частично засветила на новом снимке с отдыха свою "перфектную" грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Как известно, звезда сцены отдыхала на Маврикии и с завидной регулярностью публиковала новые откровенного характера снимки с отдыха в сети. На новом фото Миша позирует в изящном платьице в пол, вероятно, шелковом и на тонких брительках.
Локация - местный атмосферный барчик, певица прислонилась спиной к одной из опор кровли и смотрела в сторону. Белокурая красавица-артистка собрала под снимком множество восторженных комментариев:
"просто вау"
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"Красотка"
"Огонь"
Ранее сообщалось о том, что на новых, вероятно, любительских кадрах видны стройные ножки артистки и не только.
Звездная исполнительница предстала в ярком розовом сарафане или удлиненном платье с вертикальным разрезом. Глубокое декольте, лучезарная улыбка и игривое настроение Миши - кадры получились просто головокружительными:
«Рай создан по образу и подобию Маврикия», так писал Марк Твен. Невозможно с ним не согласиться 😻», - подписала певица фото.
Сейчас артистка отдыхает на солнечном Маврикии, она ранее публиковала фото в купальнике с отдыха, но даже более откровенный снимок не вызвал у публики такого восторга, как жизнеутверждающие кадры в ярком наряде.
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