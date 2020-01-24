Загорела и голосистая красавица Миша Романова - экс-участница ВИА Гра позировала в эффектном наряде

Артистка частично засветила на новом снимке с отдыха свою "перфектную" грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как известно, звезда сцены отдыхала на Маврикии и с завидной регулярностью публиковала новые откровенного характера снимки с отдыха в сети. На новом фото Миша позирует в изящном платьице в пол, вероятно, шелковом и на тонких брительках.

Локация - местный атмосферный барчик, певица прислонилась спиной к одной из опор кровли и смотрела в сторону. Белокурая красавица-артистка собрала под снимком множество восторженных комментариев:

"просто вау"

"Миша очень похудели, каков секрет"

"Красотка"

"Огонь"

Ранее сообщалось о том, что на новых, вероятно, любительских кадрах видны стройные ножки артистки и не только.

Звездная исполнительница предстала в ярком розовом сарафане или удлиненном платье с вертикальным разрезом. Глубокое декольте, лучезарная улыбка и игривое настроение Миши - кадры получились просто головокружительными:

«Рай создан по образу и подобию Маврикия», так писал Марк Твен. Невозможно с ним не согласиться 😻», - подписала певица фото.

Сейчас артистка отдыхает на солнечном Маврикии, она ранее публиковала фото в купальнике с отдыха, но даже более откровенный снимок не вызвал у публики такого восторга, как жизнеутверждающие кадры в ярком наряде.

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