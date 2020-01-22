Бывшая солистка из ВИА Гра, певица Миша Романова рассказала, что ее отдых подходит к концу

Звезда некоторое время прибывала в теплых краях и практически ежедневно публиковала фотографии в купальниках.

В одном из новых постов звезда написала следующее:

"Отпуск подходит к концу. Впереди много планов и задач. Как видите, мысленно собираюсь😂".

К записи артистка прикрепила несколько фотографий в темно-зеленом купальнике.

На первом фото Миша легла на большой стул, закинув ноги на быльца. На артистке шляпка и накинута серая кофта.

Пышная грудь звезды подчеркнул необычный купальник с большими вырезами. Также нельзя не заметить стальной пресс и ровные стройные ноги.

На втором фото Миша позирует стоя на все том же стуле. Она улыбается прикрыв лицо рукой. Выглядит украинская знаменитость замечательно.

За два часа пост Миши собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Ты как счастливая обезьянка 😘😍❤️", "Такая классная 🧸", "Вы сексуальная девушка вы секси", "Wow 🔥🔥🔥.Wow 🔥🔥fire🔥🔥🔥", "Дааа, с красотой тяжело расставаться!🌴🌅🌊☀️ Эффектное фото!😍❤️", "Как удалось ничего лишнего не наесть!?😲😍🤪", "Кокосы мы уже видели. Народ требует булочки", "Невероятная красотка!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Миша Романова предстала в красном закрытом купальнике. Дополнила образ звезда только одним атрибутом - шляпой.

Певица устроилась поудобней на носе летательного аппарата.

При этом артистка раздвинула в разные стороны ноги, но прикрыла то, что между ними, руками. Фото получилось очень интересным и соблазнительным.

Ранее мы писали, что Романова выложила в "сториз" свежие кадры, на которых предстала в соблазнительном наряде.

На ней коротенькие шортики светлого оттенка, которые "тесно" обтянули ее прелести, белый топ, обнаживший идеальный пресс, легкая кофточка и кепка голубого цвета.

Напомним также, что Миша Романова красовалась в потрясающем платье насыщенного розового цвета с вертикальным разрезом. Позировала знаменитость на мостике у воды, всячески пытаясь показать, как же ей здесь - на острове - хорошо, легко, красиво и интересно.

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