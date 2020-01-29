У мережі вже давно обговорюють розлучення 35-річного українського телеведучого і учасника "Танців з зірками 2019" Володимира Остапчука. Нарешті його колишня дружина зважилася розповісти правду

У минулому році після 10 років шлюбу і народження двох дітей Остапчук розлучився з дружиною Оленою Войченко. Остання відверто поділилася причинами і обставинами розставання, виклавши всі некрасиві подробиці без утайки, передає Politeka.net з посиланням на програму "Зоряний шлях" на телеканалі "Україна".

Кілька місяців Володимир і Олена категорично відмовлялися коментувати розлучення. Шанувальники ведучого прийшли до висновку, що просто дружина втомилася від його постійної зайнятості та богемного життя. Однак, ситуація виявилася куди цікавішою.

Олена розповіла про те, що чоловік не допомагав їй з дітьми, більш того, не розумів важливості цієї допомоги. І прямим текстом їй так і казав "я ще не нагулявся".

«Йому хотілося свята у всіх його проявах. У плані реалізації себе, демонстрації себе і не обтяження себе якимись зобов'язаннями, межами. Навіть елементарно, перебуваючи на відпочинку з місячною дитиною, він міг розвернутися і піти. І, коли я часом говорила - може варто приділити увагу або допомогти мені, чоловік не розумів ніколи. Та і досі не розуміє. Типу: «Що таке? Я хочу погуляти, насолоджуватися життям, у мене одне життя. Я хочу, я не нагулявся, так, мені подобаються різні жінки. Я хочу різних жінок, а що тут такого? У мене одне життя», - поділилася Войченко.

Крім того, вона зізналася, як піймала чоловіка на численних інтрижках. Олена побачила листування в його мобілці. А на її резонні запитання Володимир не знайшовся що відповісти.

"Був момент, коли він залишив мені свій телефон, і в галереї я помітила, скажімо так, результати його спілкування з жінками, які були, можливо, одноразові, багаторазові, постійні. Тобто були ситуації, я дізналася про це постфактум. Що, звичайно, мене просто шокувало ... Я помічала, що одна і та ж жінка пише йому в instagram. Я запитала, почула якусь незрозумілу відповідь».

В даний час жінці доводиться туго з двома дітьми. Вона розповіла, що Володимир допомагає їй не весь час.

«Зараз це нестабільно, тому що Володимир не готовий допомагати з нянею ні за яких обставин, і я намагаюся самостійно це робити. Я намагаюся працювати і заробляти по максимуму... На 1 вересня він взагалі не з'явився. І тут мені на зустріч йдуть люди. Наприклад, за ту ж школу я винна гроші за 2 місяці», - зі сльозами на очах зізналася Олена, але просити про допомогу батька своїх дітей вона не хоче.

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