Російський співак Сергій Лазарєв поділився секретами гарного початку дня.

Про це артист написав на своїй сторінці в Інстаграм, передає Politeka.net. Пост артист супроводив дуже особистим знімком – співак красується на фото в білому халаті, який оголює його торс.

«Щоб день задався, почніть його з... А знаєте, адже у кожного своя формула доброго ранку, і сьогодні я хочу розповісти про свою», - зазначив він.

Артист розповів, що щоранку приймає підбадьорливий душ з гелем, який має яскравий аромат лайма з домішками базиліка і чебрецю. Це, за словами співака, заряджає його на весь день. Фотографія Лазарєва за пару годин набрала більше 50 тис. лайків.

Нагадаємо, що коментарі в Інстаграм Сергія Лазарєва закриті. Таке рішення співак прийняв на початку 2020 року. Тепер фолловери не можуть коментувати його пости. Також Лазарєв відписався від всіх своїх друзів у соцмережах. За його словами, Instagram відбирав у нього занадто багато часу, який він витрачає на сім'ю і роботу.

«Я вирішив відписатися від усіх, і, скажу я вам, у мене з'явилося набагато більше часу на себе, свої думки, бажання й справи», - зізнався співак.

Коментарі він вирішив закрити через велику кількість негативу. Артисту набридли провокатори і хейтери, які влаштовували під його постами перепалки.

Додамо, що довгий час в ЗМІ ходили чутки про роман Сергія Лазарєва з українською співачкою Ані Лорак. Артисти ці чутки активно підігрівали, публікуючи спільні знімки. Зазначимо, що їх помічали разом не тільки на світських заходах, але і на відпочинку. Правда, останнім часом Лорак не приховує своїх відносин з молодим саунд-продюсером Єгором Глібом. Вперше вона з'явилася з ним на «Новій хвилі».



Нагадаємо, що постарілий Лазарєв вразив видом в обіймах 16-річної красуні: "Моя улюблена дівчинка".

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