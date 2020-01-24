Популярний російський співак Сергій Лазарєв на новому фото позує зі своєю племінницею

Артист заінтригував публіку у мережі - шанувальники поки не прочитали підпис до фото не могли відповісти і взагалі визначити: хто ж ця юна світловолоса красуня на фото разом із зіркою сцени. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Сергія.

Так на добірці знімків Лазарєв ніжно обіймає дівчинку і вітає її з 16-річчям:

«Моя дівчинка! Алінка! Племінничко кохана! З Днем Народження!! З 16-річчям! Як же ти швидко виросла!) Дуже тебе люблю ! Я Завжди поруч! Ти знаєш) нехай у тебе все вийде!!», - підписав архівне фото з Аліною, де та зовсім ще дитина і вже з нинішньою майже доросло. красунею.

Підписникам Сергія Лазарєва дуже сподобалося такий прояв почуттів до милої родички, а також вони нахвалювали подорослішалу Аліну - її зовнішність зокрема:

"супер, молодець"

"Ну які ж милі)))"

"Розумниця і красунечка Алінка!"

Нагадаємо також, як відомо, співак Сергій Лазарєв дружить з Поліною Гагаріною. Раніше артист опублікував спільний з співачкою знімок.

На святковому фото співак показав свою "шведську сім'ю" - постав на фото з Катериною Варнавою - коміком, Поліною Гагаріною - співачкою, а також популярними в Росії артистом комедійного жанру і популярним в цій країні танцюристом.

На фото сам Лазарєв постав в досить аскетичному вбранні - чорній футболці і сірому піджаку, широко посміхаючись. Дами були святково і яскраво вбрані, інші чоловіки - трохи скромніше.

Так шанувальники просто обожнюють Сергія Лазарєва - пишуть в коментарях про його красу і таланти - артист і ко презентували, заочно, спільний виступ. Деякі, правда, відзначили, що Сергій трохи постарів.

Нагадаємо, Лазарєв жорстко пройшовся по зоряній коханці, яка втратила груди: "Ніколи не подобалися...".

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