Популярний російський співак Сергій Лазарєв анонсував нове шоу.

Про це він натякнув на своїй сторінці в Інстаграм, пише Politeka.net. Співак не став підписувати розкішні знімки на тлі гір, залишивши там лише хештеги #СергейЛазарев #НовыйАльбом #новоешоу2021. Судячи з усього артист готується до масштабного шоу, яке об'єднає в собі кілька останніх років його творчості.

Незважаючи на крутий пейзаж, сам артист виглядає постарілим і втомленим. Час не щадить артиста.

Зазначимо, що в одному з інтерв'ю він розповідав, що завжди намагається підвищувати планку, хоч це й нелегко. Кожне його нове шоу має бути кращим за попереднє, тому шанувальників зірки чекає щось круте.

Нагадаємо, що на початку 2020 року Сергій Лазарєв відписався від усіх в Інстаграм і закрив коментарі на своїй сторінці. Тепер шанувальники артиста не можуть коментувати його пости, а можуть залишати тільки лайки. Останній пост співака набрав 77,5 тис. сердечок.

Сам артист пояснив своє рішення відгородитися від фанатів тим, що Instagram забирає в нього занадто багато часу. До того ж, з соцмережі в його життя потрапляє багато зайвої інформації, яка заважає зосередитися на своєму житті.

«Все це відволікало від роботи, від справ, від сім'ї... Тому я вирішив відписатися від усіх, і, скажу я вам, у мене з'явилося набагато більше часу на себе, свої думки, бажання й справи», - зізнався артист.

Коментарі співак вирішив закрити, щоб позбутися від хейтерів, які влаштовують провокації, ображають артиста і встряють у перепалки з іншими користувачами. Він підкреслив, що не шукає схвалення, але і хамство більше терпіти не хоче.

До речі, зараз Сергій Лазарєв дає тур по містах Росії з концертною програмою в рамках N-туру. У своїх сторіс артист хвалитися, що квитки на його концерти розкуповують за місяць до заходу.

Нагадаємо, що сімейне фото Лазарєва з дітьми та зірковою матусею підірвало мережу: "ідеальна пара".

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Як повідомляла Politeka, зіркова подруга Лазарєва роздяглася і показала ідеальне тіло поблизу: «просто вау».