Російський співак Сергій Лазарєв поділився з шанувальниками своїми думками про майбутнє.

Свої роздуми він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Артист виклав два яскравих знімка. На одному він сидить на лавочці на тлі океану. На другому знімку співак посміхається і дивиться вдалину, сидячи на паркані.

«В передчутті чогось хорошого... Напевно, настав новий етап... переосмислення... занадто багато стало здаватися абсолютно непотрібним, поверхневим і неважливим», - розповів співак.

За словами Лазарєва, останнім часом його стали надихати і радувати речі, яким він раніше не приділяв належної уваги. Також артист звернувся до своїх шанувальників і друзів, закликавши їх не чекати змін, а робити їх самим.

«Ви можете самі... починайте навколо себе робити той простір, в якому вам комфортно жити... максимально оточуйте себе приємними вам людьми, і мінімально спілкуйтеся з неприємними... життя одне... проживіть його із задоволенням!», - заявив Лазарєв.

Зазначимо, що кожна фотографія отримала понад 70 тис. лайків. Коментарів до знімків немає, тому що після Нового року артист їх закрив. За словами співака, йому набридло, що люди пишуть у нього на сторінці гидоту і образи, а інші користувачі мережі включаються з ними в суперечку. Крім цього, Лазарєв відписався від всіх своїх друзів в Інстаграм. За його словами, це звільнило багато часу в його житті. Тепер він займається роботою і сім'єю, не відволікаючись на спостереження за чужим життям.

Додамо, що зараз Лазарєв їздить з концертами по містах Росії і вже анонсував новий тур на 2021 рік.

Нагадаємо, що постарілий Сергій Лазерев вразив видом в обіймах 16-річної красуні.

Як повідомляла Politeka, Сергій Лазарєв спантеличив втомленим виглядом: "час не щадить".

Також Politeka писала, що сімейне фото Лазарєва з дітьми та зірковою матусею підірвало мережу: "ідеальна пара".