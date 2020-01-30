Російська естрадна співачка Лоліта Мілявська показала себе шанувальникам зблизька і без макіяжу
Лоліта вирішила трохи себе "апгрейдити". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.
Скандальна співачка дуже любить епатувати публіку і показувати в мережі відверті - "життєві", як вона колись сама висловилася, моменти. Цього разу співачка вирішила показати одну з процедур по догляду за собою - нарощування волосся.
Так на новому опублікованому Мілявською відео, її майстер показує, що саме робиться при нарощуванні, а сама співачка в цей час без макіяжу кокетує на камеру. Крім іншого, Лоліта попросила майстра показати двічі "її улюблений паяльник" - пристосування, за допомогою якого чужорідний матеріал кріпиться до натурального волосся.
Шанувальники артистки дуже цінують таку "простоту і відвертість" Лоліти і пишуть в її адресу чимало приємних речей:
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"Ви молодець"
"...дякую за пораду і відео"
"Смілива Лоліта, думаєте, хтось оцінить?"
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на новому опублікованому кадрі з відпочинку, Лоліта, яка не так давно пройшла через величезний скандал у зв'язку з розставанням зі своїм молодим коханим - виглядає дещо розповнілою.
Лоліта позувала в рожевій толстовці і в обнімку з аматором "російського світу" і кремлівським обожнювачем актором Стівеном Сігалом - той, як відомо, неодноразово виписував "реверанси" Володимиру Путіну зокрема і публічно підтримував агресивну зовнішню політику РФ.
Лоліта ж запевняє в підписі під фото, що Сігал - наймиліша людина, у нього діти, мовляв, родина і все таке. Артисти на знімку приобнялись, Лоліта виглядає трохи "опухлою", вважають одні її шанувальники, інші, що вона практично "дюймовочка" поряд з величезним Стівеном.
Нагадаємо, Лоліта і Стівен Сігал: фото скандальної парочки облетіло мережу, «рознесло до невпізнання».
Як повідомляла Politeka, роздягнену Лоліту на пляжі переплутали з Волочковою.
Також Politeka писала, що Лоліта зірвала власний виступ, причина вражає.