Російська естрадна співачка Лоліта Мілявська показала себе шанувальникам зблизька і без макіяжу

Лоліта вирішила трохи себе "апгрейдити". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Скандальна співачка дуже любить епатувати публіку і показувати в мережі відверті - "життєві", як вона колись сама висловилася, моменти. Цього разу співачка вирішила показати одну з процедур по догляду за собою - нарощування волосся.

Так на новому опублікованому Мілявською відео, її майстер показує, що саме робиться при нарощуванні, а сама співачка в цей час без макіяжу кокетує на камеру. Крім іншого, Лоліта попросила майстра показати двічі "її улюблений паяльник" - пристосування, за допомогою якого чужорідний матеріал кріпиться до натурального волосся.

Шанувальники артистки дуже цінують таку "простоту і відвертість" Лоліти і пишуть в її адресу чимало приємних речей:

"Ви молодець"

"...дякую за пораду і відео"

"Смілива Лоліта, думаєте, хтось оцінить?"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на новому опублікованому кадрі з відпочинку, Лоліта, яка не так давно пройшла через величезний скандал у зв'язку з розставанням зі своїм молодим коханим - виглядає дещо розповнілою.

Лоліта позувала в рожевій толстовці і в обнімку з аматором "російського світу" і кремлівським обожнювачем актором Стівеном Сігалом - той, як відомо, неодноразово виписував "реверанси" Володимиру Путіну зокрема і публічно підтримував агресивну зовнішню політику РФ.

Лоліта ж запевняє в підписі під фото, що Сігал - наймиліша людина, у нього діти, мовляв, родина і все таке. Артисти на знімку приобнялись, Лоліта виглядає трохи "опухлою", вважають одні її шанувальники, інші, що вона практично "дюймовочка" поряд з величезним Стівеном.

Нагадаємо, Лоліта і Стівен Сігал: фото скандальної парочки облетіло мережу, «рознесло до невпізнання».

Як повідомляла Politeka, роздягнену Лоліту на пляжі переплутали з Волочковою.

Також Politeka писала, що Лоліта зірвала власний виступ, причина вражає.