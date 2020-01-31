Модель і фахівець з харчування вирішила на власному прикладі показати, як корисно їсти правильно і мати такі чудові форми, як у неї
Дружина Дмитра Ступки - українського актора, сина Остапа Ступки та онука покійного легендарного Богдана Ступки - похизувалася приголомшливими формами на пляжі. Поліна Логунова опублікувала одразу кілька ефектних знімків мережі. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram-сторінку.
Так на парі фото артистка та телеведуча вирішила показати перфектний вигляд ззаду - вони лягла на березі, відвернувшись обличчям від фотографа і випятила свої підкачані сідниці прямо на камеру. На кадрах Поліна позувала у відкритому темному купальнику.
На іншому своєму фото - дружина відомого артиста показала крім розкішного "вигляду ззаду" ще і передній ракурс, що виявився не менш ефектним. Цього разу Логунова позувала вже в білому купальнику і виставила на показ свої об'ємну груди.
Зірка "Танців з зірками" добила Остапчука після скандалу з екс-дружиною: "людина-г*вно"
Головне за ніч: НС світового масштабу, нищівний удар долара і скандал зі «слугою народу»
Лукашенко наплював на росіян і завдав фатального удару по амбіціях Путіна: "Це монстри"
Кароль "по-домашньому" показала, чим підкорила Балана: "Велика любов!"
Шанувальникам дуже подобається сміливість і краса Поліни, також вони дякують зірці за слушні поради з догляду за собою і щодо правильного харчування.
Нагадаємо, раніше Поліна поділилася знімком, на якому вона постала напівоголеною. Так вона, частково, була в чорній білизні, водолазці і з голими ногами.
Взявши пікантну позу, модель виставила "п'яту точку" напоказ, погляд знаменитості був впевненим. В очі кидаються підкачані ноги зірки ТБ та її об'ємне татуювання на стегні.
Крім того, на тонкій талії зірки мережі красувалося щось типу портупеї - шкіряного пояса. Аксесуар надав особливої пікантності образу:
"Рідні мої! Ви просили - я зробила!
Сьогодні запустився новий формат програми «Бісить Жир Food» ... », - стала розповідати під відвертим фото артистка про свою роботу.
Шанувальникам дуже сподобався новий образ:
«Ви дуже красива !!! 🔥🔥🔥😍😍😍»
«Гарненька така не можу) а талія, ммм»
«Красиво🔥🔥🔥»
«Шикарна 😍»
Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це так форми!»
Також Politeka писала, пишногруда донька Добкіна показала свого маленького серцеїда, особисті фото: «одне обличчя»
А ще Politeka повідомляла, син Наташі Корольової зганьбився у першому кліпі