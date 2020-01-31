Модель і фахівець з харчування вирішила на власному прикладі показати, як корисно їсти правильно і мати такі чудові форми, як у неї

Дружина Дмитра Ступки - українського актора, сина Остапа Ступки та онука покійного легендарного Богдана Ступки - похизувалася приголомшливими формами на пляжі. Поліна Логунова опублікувала одразу кілька ефектних знімків мережі. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram-сторінку.

Так на парі фото артистка та телеведуча вирішила показати перфектний вигляд ззаду - вони лягла на березі, відвернувшись обличчям від фотографа і випятила свої підкачані сідниці прямо на камеру. На кадрах Поліна позувала у відкритому темному купальнику.

На іншому своєму фото - дружина відомого артиста показала крім розкішного "вигляду ззаду" ще і передній ракурс, що виявився не менш ефектним. Цього разу Логунова позувала вже в білому купальнику і виставила на показ свої об'ємну груди.

Шанувальникам дуже подобається сміливість і краса Поліни, також вони дякують зірці за слушні поради з догляду за собою і щодо правильного харчування.

Нагадаємо, раніше Поліна поділилася знімком, на якому вона постала напівоголеною. Так вона, частково, була в чорній білизні, водолазці і з голими ногами.

Взявши пікантну позу, модель виставила "п'яту точку" напоказ, погляд знаменитості був впевненим. В очі кидаються підкачані ноги зірки ТБ та її об'ємне татуювання на стегні.

Крім того, на тонкій талії зірки мережі красувалося щось типу портупеї - шкіряного пояса. Аксесуар надав особливої пікантності образу:

"Рідні мої! Ви просили - я зробила!

Сьогодні запустився новий формат програми «Бісить Жир Food» ... », - стала розповідати під відвертим фото артистка про свою роботу.

Шанувальникам дуже сподобався новий образ:

«Ви дуже красива !!! 🔥🔥🔥😍😍😍»

«Гарненька така не можу) а талія, ммм»

«Красиво🔥🔥🔥»

«Шикарна 😍»

Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це так форми!»

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