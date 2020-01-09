Сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко, Архип, активно занимается творчеством

Некоторое время назад артистка опубликовала в своем Инстаграм клип, в котором снялся ее сын, пишет Politeka.net.

На кадрах Архип и его подруга Dasha Day исполняют композицию "Ой, бой". Это получилась яркая работа в розовых цветах, во время которой пара меняет костюмы.

На видео пара танцует, "общается" через банан, бьется головой об стену, рисует смайлики на коленках, а также также здесь можно заметить биту, которой Даша бьет по голове Архипа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"МолодЕЖ в творческом поиске ! Даша (feat Arkhip @arkhipglushko !!! Ой,бой!!! ой,ёёёй!!! Ссылка в Сториз ! ", - написала Наташа Королева в посте.

Публикция получила неоднозначную реакцию в сети. Многие заметили, что клип очень похож на видеоработу "Имя 505" популярной украинской группы "Время и стекло".

"Я не хочу как то кого то задеть, успехов конечно, но по мне очень плохая пародия на Время И стекло. Сколько людей столько и мнений, но я первый и последний раз слушал. Ужас", "тоже об этой группе подумала почему то", " пусть еще поищет))) боже, зачем я это смотрела?", "Природа на сыночке отдахнула", "Петь это не его....природа на ком то должна и отдыхать...Наташа в вашей семье достаточно ярких людей...сыну видимо нужно себя искать в другом", "Слушайте ну классно молодец Архип необычно ярко стильно 💪👀❤👍успехов ему 💪👍👏👏", "Это ужасно,мальчику нужно дать другое направление,и еще ,молодежь ведь с мягким знаком пишется!!!", "Надо же с чего то начинать. Молодцы👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Наташа Королева стала гостьей шоу «Вечерний Ургант».

Во время съемок Ургант неоднократно делал Наташе Королевой комплименты, однако был момент, когда он обозвал певицу «сосисочкой в натуральной оболочке».

Это случилось перед выходом на съемочную площадку. Иван Ургант вместе с Наташей Королевой пританцовывали. На высказываение атртиста, Королева отреагировала словами: «Ну, я готовилась. Я и мои две сестры».

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