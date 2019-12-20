Внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала совместное фото с другими девушками в бальном платье

На фото Екатерина позирует с другими девушками. Боярскую поставили на заднем плане среди других девушек. Знаменитость позирует в шикарном бальном платье. Для девушки в доме Пашкова прошла премьера на "Tatler бале". Тогда ее пришел поддержать и сам Михаил Боярский со своей женой. Об этом пишет Politeka.

Тогда и было сделано совместное фото с другими участницами мероприятия.

Фанаты не смогли оценить снимок и написать комментарии. Фото было опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что пышногрудая внучка Боярского похвасталась своими дарами прямо в спальне.

Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина опубликовала новое фото в социальных сетях. На нем знаменитость находится в спальне напротив зеркала возле кровати. В одной руке она держит телефон, которым закрыла один глаз, а во второй букет голубых роз. В комнате было темно, поэтому Катерина использовала вспышку.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Милаха", "Цветы очень красивые", "Красавица".

Сообщалось, что шальная внучка Боярского с подружками посветили прелестями на камеру.

Внучка известного актера Михаила Боярского Екатерина ведет активную жизнь в социальных сетях. Не так давно у нее состоялась премьера в бальных танцах, где присутствовал и звездный дедушка. На этот раз девушка опубликовала фотографии с вечеринки с друзьями.

На фото Екатерина в юбке выше колена и на больших каблуках. Также звезда надела кружевной топик. Рядом с ней неизвестный красавец в белой рубашке и джинсах. На одном фото они стоят рядом, а на втором прижались друг к другу в сидячем положении.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского показала на камеру свою сущность

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